Park kabusu tarihe karıştı. Aracınızı yola bırakmanız yeterli. Çin işi mi cin işi mi?

Çin öyle bir araç üretip satışa sundu ki şoför koltuğuna oturan acemi sürücüleri bile saniyeler içinde usta şoföre dönüştürüyor. Huawei'nin Aito M9 modelinde aracınızı cadde üzerinde bırakıp anahtarınızı alıp aracınızdan iniyorsunuz. Araç kendi kendine park ettikten sonra kapıları bile kitliyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, otomotiv sektöründe çığır açan Aito M9 modeliyle park sorununa son veriyor. Özellikle Türkiye gibi kalabalık şehirlerde park etmenin kabus olduğu bölgelerde, bu araç sürücülere benzersiz bir deneyim sunuyor. Aito M9, Automatic Park teknolojisiyle sürücünün aracı terk etmesinden sonra kendi kendine park ediyor, kapıları kilitliyor ve sahibini bekliyor.

Aito M9’un akıllı sistemi, milimetrik hesaplamalarla çevreyi tarıyor ve kusursuz park manevraları gerçekleştiriyor. Sürücü, aracı caddeye bırakıp anahtarıyla uzaklaşırken, araç usta bir şoför gibi park işlemini tamamlıyor. Otomatik frenleme ve sensör teknolojisi, güvenliği maksimuma çıkararak kazaları önlüyor. Bu özellik, acemi sürücüleri bile profesyonel birer park ustasına dönüştürüyor.

Türkiye’de alışveriş merkezleri ve restoranlarda sıkça tercih edilen vale hizmetine gerek kalmıyor. Aito M9, vale hizmetinin yerini alarak anahtarın sürücüde kalmasını sağlıyor. Araç, 360 derece kameralar ve yapay zeka destekli sistemlerle donatılmış. Dar alanlarda bile sorunsuz park edebilen bu model, sürüş keyfini artırıyor.

Huawei’nin otomotivdeki bu yeniliği, Türkiye pazarında büyük yankı uyandırdı. Aito M9, teknolojik üstünlüğü ve pratikliğiyle sürücülerin gözdesi olmaya aday. Park etme derdini ortadan kaldıran bu araç, sürüşü adeta bir görsel şölene çeviriyor. Çin’in otomotiv sektöründeki iddiasını güçlendiren Aito M9, geleceğin ulaşım teknolojisine yön veriyor.

Bu aracın özellikleri bizlere "Kara Şimşek" dizisini hatırlattı. Ülkemizde 1985-1987 yılları arasında oynamış efsane TRT dizisinde kendi kendine hareket edebilen, konuşabilen yapay zekalı otomobil KITT ile sahibi Michael Knight'ın başından geçen olaylar işleniyordu.