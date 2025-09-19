'Park' kavgası can aldı! Baba öldü, kızı yaralı

Feci olay Adana Yüreğir'de yaşandı. İddiaya göre Hasan Akgün (39) ile komşusu Dalyan Y. araç park etme sebebiyle birbirine girdi. Dalyan Y. silah çekerek Hasan Akgün ve kızı A.A.'ya ateş etti.

Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba kızı hastaneye kaldırıldı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Baba Akgün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kızı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Dalyan Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.