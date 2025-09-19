'Park' kavgası can aldı! Baba öldü, kızı yaralı

Kaynak: İHA

Komşular arasında araç park etme nedeniyle birbirine girdi. Baba öldü, kızı yaralı

Feci olay Adana Yüreğir'de yaşandı. İddiaya göre Hasan Akgün (39) ile komşusu Dalyan Y. araç park etme sebebiyle birbirine girdi. Dalyan Y. silah çekerek Hasan Akgün ve kızı A.A.'ya ateş etti.

Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba kızı hastaneye kaldırıldı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Baba Akgün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kızı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Dalyan Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
UEFA ülke sıralamasında Galatasaray şoku!
UEFA ülke sıralamasında Galatasaray şoku!
‘Ekonomi şahlanıyor’ diyen iktidar sonunda kabul etti: Vatandaşın geçim derdinin gerçek yüzünü yazdılar
‘Ekonomi şahlanıyor’ diyen iktidar sonunda kabul etti: Vatandaşın geçim derdinin gerçek yüzünü yazdılar
Tek damlayla egzama, sedef ve mantara şifaya oluyor! Uzmanlar tek tek anlattı
Tek damlayla egzama, sedef ve mantara şifaya oluyor! Uzmanlar tek tek anlattı
Fed’in faiz indirimi piyasaları nasıl etkileyecek? (19 Eylül 2025)
Fed’in faiz indirimi piyasaları nasıl etkileyecek?
Evde stres atma yolu! 4 teknikle strese elveda
Evde stres atma yolu! 4 teknikle strese elveda