Park kavgasında 4 kişi vuruldu

Bursa’da park halindeki araca çarpan alkollü grup ile esnaf arasında kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada 4 esnaf kurşunların hedefi olurken, saldırgan gruptan da 3 kişi darp edilerek yaralandı.

KAYNAK: İHA
Park kavgasında 4 kişi vuruldu

İHA'nın haberine göre, olay, merkez Osmangazi ilçesi Çakırhamam Mahallesi Tahtakale Veziri Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir tekel bayiye alkol almak için uğrayan alkollü grup, aracını yanaştırırken, park halindeki Burak G.’nin otomobiline çarptı.

Kaza nedeniyle bölgede esnaflık yapan Murat G., Burak G. ile çalışanları araçlarının yanına geldi. Giderek yükselen tansiyon sonrası iki grup arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada alkollü gruptan bir kişi yanındaki tabancısını çekerek arka arkaya tetiğe bastı.

Murat G., Burak G. ve çalışanları kurşunların hedefi oldu. Rastgele açılan 7 kurşun ise park halindeki araç ve işyerlerine isabet etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları bölgedeki hastanelere sevk ederken, saldırganlarda olay yerinden kaçtı.

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