Parkta 17’lik gence bıçaklı saldırı

Kaynak: DHA
Parkta 17’lik gence bıçaklı saldırı

Aksaray’da bir parkta yürüyen 17 yaşındaki kişi bıçakla yaralandı. Kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi 4170 Sokak’taki bir parkta meydana geldi. S.H.Y. ile parkta yürürken karşılaştığı kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartışıp, küfürleşti. Çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan S.H.Y., sol bacağından yaralandı.

S.H.Y., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.H.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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