Parkta kadını vuran eski eşi çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Parkta kadını vuran eski eşi çıktı

Gaziantep'te parkta tabancayla ağır yaralanan Fatma Köklü'yü (39), eski eşi Mehmet Y.'nin vurduğu ortaya çıktı. Mehmet Y., saklandığı köy evinde yakalandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gazikent Mahallesi'ndeki Celal Doğan Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan Fatma Köklü ile yanına gelen erkek arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Köklü tabancayla vuruldu. Fatma Köklü kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma Köklü, ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırdı. Tedavisi devam eden Köklü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Parkta kadın dehşeti!Parkta kadın dehşeti!

ESKİ EŞİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Fatma Köklü'nün eski eşi Mehmet Y. olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelinin saklanabileceği adresleri belirleyip baskınlar düzenledi. Mehmet Y., kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki bir köy evinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Y., adliyeye sevk edildi.

Parkta yaralanan kadını eski eşi vurmuş

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