Parkta kedilerin zehirlendiği iddiası

Olay, dün sabah saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddialara göre, köpeğini parka getiren Havva Yangel, 2 yavru kediyi ölü buldu. Yangel, kedilerin zehirlenerek öldürüldüklerini iddia etti.

"NE İSTİYORLAR BİLMİYORUM"

Havva Yangel, "Ben de öyle bir şey duydum. Onlardan ne istiyorlar bilmiyorum. Şu an gerçekten kalbim yerinden çıkacak gibi. Ağzı dili olmayanlardan ne istiyorlar bilmiyorum. Gerçekten konuşamıyorum. Benim de Alman kurdum var. Onu parka getirdim. Parka gelince gördüm. Böyle bir şey yapanlar insan değiller. Eğer bu sokakta yapıldıysa o yapanları buluruz" dedi.