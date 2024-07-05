Parkta kocasını dövdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Parkta kocasını dövdü

İstanbul Küçükçekmece'de, eşiyle boşanma aşamasında olan adam iddiaya göre, ortak kullandığı hesabın kredi kartı şifresini vermediği için eşi tarafından darp edildi. Kocasına dayak atan kadın evinin de altını üstüne getirdi.

İstanbul Küçükçekmece Halkalı'da eşi Ö.U.T., ile birlikte yaşayan Ceyhun Osman T., karısının isteği üzerine boşanma kararı aldı. Kararın sonrası Ö.U.T., eşinden ortak kullandıkları kredi kartının şifresini istedi.

Eşinin şifreyi vermemesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Bir gün sonra çift Halkalı Çamlık Parkı'nda buluştu. Kadın boşanmak istediği eşinden kredi kartı şifresini tekrar istedi.

Şifreyi vermeyen Ceyhun Osman T., eşi Ö.U.T tarafından darp edildi. Darp anlarını ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hastaneden darp raporu alıp karakola giderek eşinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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