Parkta 'neden yan baktın' tartışmasında bıçakla yaralandı

Kaynak: DHA
Parkta 'neden yan baktın' tartışmasında bıçakla yaralandı

Aksaray’da M.H. (16), parkta yürürken 'Neden yan baktın?' diye tartıştığı kişinin bıçaklı saldırısı sonucu sağ bacağından yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. M.H. ile parkta karşılaştığı bir kişi arasında 'Neden yan baktın? diye tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklı saldırıya uğrayan M.H., sağ bacağından yaralandı. M.H., adlığı iki bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.H., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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