Parkta otururken tartıştığı kişilerce bıçakla öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde parkta oturan yabancı uyruklu bir erkek, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayarak öldürüldü.

Parkta otururken tartıştığı kişilerce bıçakla öldürüldü

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Lale Mahallesi 1433 sokakta bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu ve kimliği henüz tespit edilemeyen 25-30 yaşlarındaki bir erkek, parkta oturduğu sırada hafif ticari araçla gelen bir grupla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptan biri erkeği boğazından bıçakladı. Saldırganlar daha sonra araçla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bıçaklanan erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı ve görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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