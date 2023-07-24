Parkta silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da bir kişi motosikletle gelerek parkta oturan 2 kişiyi tabancayla vurup kaçtı. Yaralılardan birinin sağlık ekipleri müdahale ederken sigara içmesi dikkat çekti.

KAYNAK: İHA
Parkta silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi Manisalı Alibey Caddesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali K. (23) ve Abdulsamet G. (21) parkta oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir şüpheli motosikletle yanlarına geldi. Ardından şüpheli tabancayla Abdulsamet ve Ali'yi ayaklarından vurup kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılardan Ali K.'nın, sağlık ekiplerinin kendisine müdahale ettiği sırada sigara içmesi dikkat çekti.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Polis olayın şüphelisi yakalama çalışmasına devam ediyor.

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