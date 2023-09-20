Parkta temizlik görevlisi 'Git buradan' deyince kendini salıncağa bağladı

Antalya'da, parkta otururken temizlik görevlisinin 'Git buradan' dediği öne sürülen Seyid A., kendini salıncağa bağladı. Gelen polis ekibine, "Ben insan değil miyim?" diyen Seyid A., uzun uğraşlarla ikna edilip sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

KAYNAK: DHA
Parkta temizlik görevlisi 'Git buradan' deyince kendini salıncağa bağladı

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2825 Sokak'ta meydana geldi. Çocuk parkında üst kısmı çıplak birinin kendini salıncağa bağladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seyid A., polisi görünce, "Ben insan değil miyim?" diyerek gözyaşı döktü. Polisin ne olduğunu anlatmasını istediği Seyid A., parkta otururken temizlik yapan belediye personelinin kendisini süpürgeyle ittirip, 'Git buradan' dediğini öne sürdü. Bu sebeple kendisini kötü hissettiğini belirten Seyid A., sağlık ekibinin yardımını ise istemedi. Uzun süre parktan ayrılmamak için direnen Seyid A., sakinleştirildikten sonra sağlık kontrolü için ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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