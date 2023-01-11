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Parkta yürürken yaralanan Alzheimer hastasından acı haber

Çorum'un İskilip ilçesindeki parkta yürürken düşerek ağır yaralanan 71 yaşındaki Alzheimer hastası, yaklaşık 6 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 01:36
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Parkta yürürken düşüp başından yaralanan Alzheimer hastası, hastanede yaşamını yitirdi

Parkta yürürken yaralanan Alzheimer hastasından acı haber
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Acı olay, Çorum'da yaşandı. Alzheimer hastası Kemal Yıldırım, 2 Temmuz'da, parkta yürüdüğü sırada düşerek başını beton zemine çarpması sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ı ambulansla İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırdı.

6 AYDIR YOĞUN BAKIMDAYDI

Hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yıldırım, burada yaklaşık 6 aydır yoğun bakım ünitesinde sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Yıldırım'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için hastane morguna kaldırıldı. (AA)

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