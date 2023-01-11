﻿Parkta yürürken yaralanan Alzheimer hastasından acı haber

Acı olay, Çorum'da yaşandı. Alzheimer hastası Kemal Yıldırım, 2 Temmuz'da, parkta yürüdüğü sırada düşerek başını beton zemine çarpması sonucu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ı ambulansla İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırdı.
6 AYDIR YOĞUN BAKIMDAYDI
Hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yıldırım, burada yaklaşık 6 aydır yoğun bakım ünitesinde sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
Yıldırım'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için hastane morguna kaldırıldı. (AA)
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