Parlak cildin 5 altın kuralı ortaya çıktı

İnsanların hayali olan parlak ciltlere sebep olan 5 altın kural ortaya çıktı. 5 altın kuralla ilgili detaylar haberimizde…

Parlak cildin 5 altın kuralı ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Parlak ciltlere sahip olmanın insanların hayali olduğu biliniyor. İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal yöntemlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların hayali olan parlak ciltlere sebep olan 5 altın kural ortaya çıktı.

İŞTE O 5 ALTI KURAL…

-Parlak bir cilt için tüketmeniz gereken besinler

Parlak bir cilt için tüketmeniz gereken en iyi yiyecekler şunlardır:

Brokoli

Domates

Avokado

Ceviz

Ayçiçeği Tohumları

-Aloe vera ile cildi nemlendirin

-Cildi güneşten koruyun

-Bol su için

-Hindistan cevizi yağı kullanın

CİLT PARLAKLIĞI NEDİR?

Cilt parlaklığı, yeterli miktarda suya sahip olan vücutta ve sağlıklı bir ciltte görülür. Özellikle yanaklar ile alın bölgesinde canlı görünüm ile kendini belli eden parlak cilt, nem dengesi ve yeterli kolajen üretimi gibi temel gereksinimler bir arada olduğunda sağlıklı ve pürüzsüz bir görünüm ile kendini belli eder.

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