Parlayan doğal gazı görünce kendini 7'nci kattan aşağıya attı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Ataşehir'de bir apartman dairesinde doğal gaz parlaması yaşandı. Olay sırasında panikleyen bir genç 7. kattan atladı.

Ataşehir'de bir apartman dairesinde set üstü ocak montajı sırasında doğal gaz kaçağı nedeniyle parlama meydana geldi.

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Olay sırasında paniğe kapılan 22 yaşındaki Dursun Erol korkuyla 7'inci katın camından atlayarak ağır yaralandı. Erol'un camdan atladığı anlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay 20.30 sıralarında Esatpaşa Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, binanın 7'nci katındaki bir dairede set üstü ocak montajı yapılırken gaz sızıntısı oluştu ve parlama meydana geldi. Ocağın montajını yapan Dursun Erol, kaçak nedeniyle paniğe kapılarak, 7'nci kattaki dairenin camından atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, acil sağlık ve İGDAŞ ekipleri geldi.

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Ekipler gaz parlaması yaşanan dairede gerekli kontrolleri yaparken, 7'nci kattan beton zemine atlayan Dursun Erol'un da ağır yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erol, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ATLAMA ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA

Doğalgaz parlaması sebebiyle panikleyen Dursun Erol'un binanın 7'nci katından atladığı anlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Erol'un yere düştüğü anlar yer alıyor.

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