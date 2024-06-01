Parmağı market arabasına sıkışan minik kızın yardımına itfaiye yetişti

Olay, Osmangazi Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre ailesi ile birlikte alışveriş için markete giden küçük kızın parmağı market arabasına sıkıştı. Market arabasındaki küçük deliğe sokan çocuk parmağını geri çıkartamadı. Çocuğun ailesi hemen itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine markete gelen ekipler çocuğun parmağını, sıkıştığı plastiği keserek çıkarttı. İtfaiye ekibinin çalışması süresinde büyük korku yaşayan çocuğu ailesi ve marketteki vatandaşlar çocuğun kurtarılmasının ardından rahat bir nefes aldı.