Parmağı market arabasına sıkışan minik kızın yardımına itfaiye yetişti

Kaynak: İHA
Parmağı market arabasına sıkışan minik kızın yardımına itfaiye yetişti

Kırıkkale'de bir markette parmağı alışveriş arabasına sıkışan küçük kızı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Osmangazi Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre ailesi ile birlikte alışveriş için markete giden küçük kızın parmağı market arabasına sıkıştı. Market arabasındaki küçük deliğe sokan çocuk parmağını geri çıkartamadı. Çocuğun ailesi hemen itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine markete gelen ekipler çocuğun parmağını, sıkıştığı plastiği keserek çıkarttı. İtfaiye ekibinin çalışması süresinde büyük korku yaşayan çocuğu ailesi ve marketteki vatandaşlar çocuğun kurtarılmasının ardından rahat bir nefes aldı.

İlgili Haberler
Beton mikserinin çarptığı bisikletli can verdi
Beton mikserinin çarptığı bisikletli can verdi
Fasulye taneleriyle piyano öğrenen Rüya dünya birincisi oldu
Fasulye taneleriyle piyano öğrenen Rüya dünya birincisi oldu
Filistin'e destek olarak makyaj videosu çekti tepki topladı
Filistin'e destek olarak makyaj videosu çekti tepki topladı
Fil sürüsü, tekerleği patlayan tırın kasasındaki portakalları afiyetle yedi
Fil sürüsü, tekerleği patlayan tırın kasasındaki portakalları afiyetle yedi
Galatasaraylı taraftar şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı
Galatasaraylı taraftar şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı
Terasta mangal keyfi yapayım derken çatıyı yaktı
Terasta mangal keyfi yapayım derken çatıyı yaktı
Son Haberler
Cinnet geçiren şahıs annesini ve kardeşini bıçakladı Gündem
Cinnet geçiren şahıs annesini ve kardeşini bıçakladı
Altın Kızlar Güney Kore'yi ezdi geçti. Bayrağımız zirveye yerleşti Spor
Altın Kızlar Güney Kore'yi ezdi geçti. Bayrağımız zirveye yerleşti
Temmuz zamlı 65 yaş evde bakım ve engelli aylıkları hesaplandı Ekonomi
Temmuz zamlı 65 yaş evde bakım ve engelli aylıkları hesaplandı
Emekli maaşlarında iki aşamalı zam gündemde. Emekliyi kurtaracak formül belli oldu Ekonomi
Emekli maaşlarında iki aşamalı zam gündemde. Emekliyi kurtaracak formül belli oldu
Fenerbahçe Beşiktaş'ı devirdi. Finale 1 adım kaldı Spor
Fenerbahçe Beşiktaş'ı devirdi. Finale 1 adım kaldı
Fransa'da yaşayan gurbetçi: "10 bin euro maaş da verseniz Türkiye'ye gelmem" Video
Fransa'da yaşayan gurbetçi: "10 bin euro maaş da verseniz Türkiye'ye gelmem"
Beton mikserinin çarptığı bisikletli can verdi Yerel Haberler
Beton mikserinin çarptığı bisikletli can verdi