Parmağına yüzük sıkıştı. İtfaiye yardıma koştu

Adıyaman’da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

KAYNAK: İHA
Parmağına yüzük sıkıştı. İtfaiye yardıma koştu

Kahta ilçesinde A. E. parmağına taktığı yüzük kısa bir süre sonra sıkıştığı için çıkarmak istedi. A. E. yaptığı bütün çabalara rağmen parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

A. E., hastanenin acil servisinde doktorlar tarafından muayene edildikten sonra Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri ile beraber yapılan titiz çalışma sonucu parmağına sıkışan yüzüğü kesici cihaz kullanarak çıkarıldı.

Parmağı yara almadan yüzükten kurtulan A.E., itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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