Kadir Ezildi'den açıklama geldi. Alyanslı paylaşım yapmıştı

En Hamarat Benim adlı programın sunuculuğunu yapan Kadir Ezildi, sosyal medyada da yoğun ilgi gören isimler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde anneannesini kaybeden Kadir Ezildi, büyük bir acı yaşamıştı.

Ezildi şimdilerde, parmağında bulunan alyans ile gündemde. En Hamarat Benim adlı gündüz kuşağı yarışma programının sunucusu Kadir Ezildi ile ilgili olarak sosyal medyada, "nişanlandı" iddiaları dolaşıyor.

Ezildi, hakkında dolaşan iddia ile ilgili açıklamada bulundu.

Ezildi, "Bacımın evlilik yüzüğü" dedi. Kadir Ezildi'nin bacım dediği kişinin ise, geçtiğimiz aylarda vefat eden anneannesi olduğu anlaşıldı.