Parolapara'dan yeni reklam filmi. Parolapara böyle böyle kazandırıyor!

Und Creative Shop imzası taşıyan reklam filmi, Mehmet Güney’in yönetmenliğinde çekildi ve Yapar Creative Production tarafından hayata geçirildi. 16 saat süren çekimlerde, Parolapara’nın sunduğu sayısız avantaj, eğlenceli bir dil ile anlatıldı.

PAROLA CARD AVANTAJLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye’deki finansal teknoloji alanında öncü olma hedefiyle çalışmalarına hız kesmeden devam eden marka, şimdi de bir ön ödemeli kart olarak kullanılacak olan Parola Card ürününü tanıtıyor. Borçlanmadan harcama yapma imkânı sunan bu ürünleri ile kullanıcılarının finansal hayatlarını çok daha kolay yönetebilmelerine olanak sağlayan marka, beraberinde oluşturdukları cashback kampanyalarıyla da harcadıkça kazandırıyor.

Parola Card sahipleri hem temassız hem de şifreli ödeme seçeneklerinden yararlanabiliyor. Bu sayede kullanıcılar hızlı ve güvenli bir ödeme yöntemi kullanmış oluyor. 7/24 ATM’lerden para yatırma ve çekme işlemlerini de kolaylıkla gerçekleştirebilen Parola Card sahipleri, faturalar ve sabit ödemeler için otomatik ödeme talimatı da verebiliyor. Böylece ödeme süreçlerini zahmetsizce yönetebilen kullanıcılar, Parola Card ile yapılan her alışverişte anında nakit iadesi avantajı da yakalıyor. Özellikle lansman dönemine özel cazip cashback kampanyalarını kullanıcılarına sunan marka, her harcamadan kazanç elde etmenin önünü açıyor.

PAROLAPARA CMO’SU GÖZDE SOYLU: “CASHBACK KAMPANYALARIMIZ HER HARCAMADA BENZERSİZ KAZANDIRAN FIRSATLAR SUNUYOR.”

Parolapara CMO’su Gözde Soylu, cashback kampanyalarının ve ürünün sunduğu avantajların altını çizerek şunları söyledi:

“Parola Card, kullanıcılarımıza harcadıkça kazandıran bir ödeme çözümü sunuyor. Reklam kampanyamızla da vurguladığımız gibi, kullanıcılarımız Parola Card ile hem güvenli ve kolay alışveriş yapacak, hem de her işlemde kazanç sağlayacak. Özellikle lansman dönemimizde sunduğumuz cashback kampanyaları, kullanıcılarımızın her harcamadan geri dönüş almalarını sağlayacak. Bu fırsatlar, Parolapara’nın sunduğu bütçe dostu ve kazançlı çözümler ile birleşerek, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkaracak. Türkiye’de FinTek sektöründe öncü olma hedefimizle hareket ederken; müşteri deneyimini geliştiren, inovatif ve kazançlı çözümlerle sektörde fark yaratmayı sürdüreceğiz. Parola Card, bu stratejimizin somut bir yansımasıdır ve tüketicilerin finansal özgürlüklerini artırma misyonumuzu destekleyen önemli bir adım niteliğindedir."

Künye

Reklamveren: Parolapara

Reklamveren Yetklisi / CMO: Gözde Soylu

Reklamveren Pazarlama Ekibi: Asena Özdemir, Aycan Çiftçi, Bartu Baltacıoğlu, Gizem Coşkun, Ömer Gönen

Reklam Ajansı: Und Creative Shop

Reklam Ajansı Genel Müdürü: Arda Görgün

Kreatif Direktörler: Esma Suna Saka, Mehmet Güney

Yapım Şirketi: Yapar İstanbul

Yönetmen: Mehmet Güney

Yardımcı Yönetmen: Kerem Keskin

Görüntü Yönetmeni: Akın Çetin

Executive Producer: Mert Turan

Yapımcı: Neslihan Altıntaş, Orçun Aslan

Yapım Koordinatörü: Adil Şanal, Murat Ataç

Offline Editör: Turan Onur

Colorist: Ercan Küçük, Post Brothers

VFX Artist: Burak Doğan

Post Prodüksiyon Süpervizörü: Sezi Meriç Demirarslan

Müzik: FFW İstanbul

Reji Ekibi: Beren Oruç, Ece Özgülenç

Kostüm: Aydan Alptürker Keskin

Sanat Yönetmeni: Erhan Usta

Trinity Operatörü: Ömer Belli