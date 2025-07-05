Parti kurucusu ve takım sponsoru çıktı! Operasyonda herkes o ismi konuşuyor...

Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş’ın iddiaları kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonlarında gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken bir isim yer aldı. 2023-2024 sezonunda Sivasspor’un isim sponsoru EMS Yapı’nın sahibi Hayrettin Mermer, gözaltına alınan isim oldu. Mermer’in bir de Yavuz Ağıralioğlu’nun kurduğu Anahtar Parti’nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı ortaya çıktı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ OPERASYONU

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyon kapsamında İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı. 23 Mart’ta ise İmamoğlu ve beraberindeki isimler tutuklanmıştı. Bu süre zarfında Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ile başlayan itiraflar neticesinde pek çok CHP’li belediyeye operasyon başlatıldı.

CHP'li Adana, Adıyaman ve Antalya belediyelerine şafak baskını! Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere ve Muhittin Böcek gözaltında...

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Soruşturmada; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve 12 kişi gözaltına alındığı belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN İSİM

Şafak operasyonunda gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken bir isim yer aldı. EMS Yapı’nın sahibi iş insanı Hayrettin Mermer de gözaltına alındı. Sivasspor’un Süper Lig'deki isim sponsoru da olan Mermer’in Yavuz Ağıralioğlu’nun kurduğu Anahtar Parti’nin kurucu üyesi olduğu ortaya çıktı.