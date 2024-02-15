Pasaportun boş sayfalarını anı yazmak için kullanıldığını zanneden kız damga basmak için olduğunu yeni öğrendi

Kaynak: Haber Merkezi
Pasaportun boş sayfalarını anı yazmak için kullanıldığını zanneden kız damga basmak için olduğunu yeni öğrendi
Pasaportun boş sayfalarını, anı yazmak için kullanıldığını zanneden kullanıcının damga basmak için olduğunu yeni öğrenmesi gündem oldu.

Sosyal medyada bir kullanıcının, damga basılan pasaportun sayfalarını anıların yazılacağını sandığı video gündem oldu. 19 yaşında olduğunu söyleyen genç kadın, bu bilgiyi yeni öğrendiğini ve çok utandığını belirtti.

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Genç kadının “Cahilistan cumhurbaşkanı açıklama” başlıklı paylaştığı videosundaki sözleri şöyle:

“19 yaşındayım. Pasaport çıkarttım. Pasaportun sayfalarını günlük gibi gezi anılarımızı yazmak için kullanıyoruz sanıyordum. Ben bunu çok yeni öğrendim. Ama bence benim dediğim çok mantıklı. Böyle olmadığına çok üzüldüm. Güzel anılarımı yazabileceğimi düşünmüştüm.”

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