Pasaportun boş sayfalarını anı yazmak için kullanıldığını zanneden kız damga basmak için olduğunu yeni öğrendi

Sosyal medyada bir kullanıcının, damga basılan pasaportun sayfalarını anıların yazılacağını sandığı video gündem oldu. 19 yaşında olduğunu söyleyen genç kadın, bu bilgiyi yeni öğrendiğini ve çok utandığını belirtti.

Genç kadının “Cahilistan cumhurbaşkanı açıklama” başlıklı paylaştığı videosundaki sözleri şöyle:

“19 yaşındayım. Pasaport çıkarttım. Pasaportun sayfalarını günlük gibi gezi anılarımızı yazmak için kullanıyoruz sanıyordum. Ben bunu çok yeni öğrendim. Ama bence benim dediğim çok mantıklı. Böyle olmadığına çok üzüldüm. Güzel anılarımı yazabileceğimi düşünmüştüm.”