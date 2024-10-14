Pasifik Okyanusu kaynıyor: Çin 125 savaş uçağı konuşlandırdı

Çin, Tayvan çevresinde gerçekleştirdiği geniş çaplı askeri tatbikatlarla bölgedeki gerilimi artırmaya devam ediyor. Pazartesi günü düzenlenen tatbikatlarda, Çin Halk Kurtuluş Ordusu, bir rekor kırarak 125 savaş uçağı ve Liaoning uçak gemisini harekete geçirdi. Bu tatbikat, Tayvan ve çevresindeki adalarda kritik limanların kapatılmasını simüle ederek, Çin’in Tayvan üzerindeki baskısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Çin yetkilileri, bu tatbikatların, Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te’nin, Çin’in Tayvan üzerindeki egemenlik iddialarını reddetmesine bir cevap olduğunu belirtti. Çin'in Tayvan İşleri Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Bu tatbikatlar, Lai Ching-te’nin Tayvan bağımsızlığına yönelik sürekli yalanlarının kararlı bir cezasıdır" ifadesi kullanıldı. Tatbikatlar, Tayvan’ın Milli Günü’nü kutlamasından dört gün sonra gerçekleşti. Lai Ching-te, Milli Gün konuşmasında, Çin'in Tayvan'ı temsil etme hakkına sahip olmadığını vurgulamış ve Tayvan’ın ilhak veya istilaya karşı direneceğini belirtmişti.

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Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikat sırasında 90’dan fazla savaş uçağı, helikopter ve insansız hava aracı Tayvan’ın hava savunma tanımlama bölgesine girdi. Buna rağmen, bölgedeki gemi trafiğinin normal şekilde devam ettiği bildirildi.

Tayvan, Çin’in tehditlerine karşı kararlı bir duruş sergilemeyi sürdürüyor. Tayvan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Joseph Wu, Taipei’de düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmada, "Ordumuz, Çin'den gelen tehdide uygun bir şekilde yanıt verecektir" dedi. Wu ayrıca, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın ruhuna aykırı olarak güç kullanarak diğer ülkeleri tehdit etmenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Çin'in devlet televizyonu CCTV’de yayınlanan bir harita, Tayvan’ı çevreleyen altı büyük askeri tatbikat alanını gösterdi. Çin Savunma Bakanlığı, bu tatbikat alanlarının stratejik olarak önemli bölgelere odaklandığını açıkladı. Tatbikatta, Çin’in Liaoning uçak gemisi görev aldı ve CCTV, uçak gemisinden havalanan bir J-15 savaş uçağının görüntülerini paylaştı.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Tayvan’la ilişkilerin diplomatik bir mesele olarak görülmediğini ve Tayvan’ın bağımsızlık girişimlerinin barışla bağdaşmadığını söyledi. Çin’in Tayvan’ın bağımsızlık girişimlerine karşı mutlaka karşılık vereceğini belirtti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin’in tatbikatlarını yakından izlemek için savaş gemileri ve kara radar sistemlerini devreye soktuğunu duyurdu. Tayvan’ın ana karasındaki vatandaşlar ise bu tür tehditlere alışık olduklarını belirterek, Çin’in tatbikatlarının günlük hayatlarını etkilemediğini ifade ettiler.