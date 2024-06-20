Paşinyan sözde soykırıma savaş aştı. Ermeni diasporası neye uğradığını şaşırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Paşinyan sözde soykırıma savaş aştı. Ermeni diasporası neye uğradığını şaşırdı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, katıldığı bir toplantıda sözde Ermeni soykırımı hakkında vatandaşlarını sinirlendirecek doğruları bir kez daha haykırdı.

Dün Ermeni Diaspora Temsilciler Meclisi'ne katıldığı toplantıda konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, katılımcıları şok eden açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda "Soykırım yalan", "Tarihi Ermenistan bir hayal" gibi ülkesinde tepki çeken doğruları korkusuzca dile getiren Paşinyan, diaspora temsilcilerinin gözünün içine baka baka şöyle konuştu:

"Sürekli '10 milyon Ermeni' diyoruz ama bu 10 milyonun listesi var mı? Eminim yoktur. Bu sayıyı kutsallaştırıyoruz, dokunulmaz hale getiriyoruz. Artık kendi uydurmalarımıza inanmamızın dünyada bir karşılığı kalmadı. Sizlerden beklentim tarihi Ermenistan hayalinden vazgeçip Erivan’a daha fazla destek olmanızdır. Hiçbir işe yaramayan kavgaların kimseye faydası dokunmuyor. Bunu geçmişte pek çok kez yaşadık"

Paşinyan, ülkesinin Rusya ile arasındaki ipleri attıktan sonra Azerbaycan ve Türkiye ile samimi dostluklar kurmak için insanüstü bir gayret gösteriyor.

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