Paşinyan yine şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Paşinyan yine şaşırttı

Ermeni Lider Nikol Paşinyan, eskiden pek çok tek samimi görüşmelerde bulunduğu Belarus'un tartışmalı lideri Aleksandr Lukaşenko hakkında duyanların inanamadığı açıklamalarda bulundu.

Geçenlerde yaptığı soykırım çıkışından sonra Ermenistan Ulusal Meclisi'nde konuşan Paşinyan, Belarus lideri hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. konuşmasına "Aleksandr Lukaşenko cumhurbaşkanı olduğu sürece Belarus'u asla ziyaret etmeyeceğimi beyan ederim. Sadece ben değil bundan sonra hiçbir Ermeni yetkili Belarus'u ziyaret etmeyecek" diye başladı.

Konuşmasının devamında Lukaşenko'yu Azerbaycan'ı kışkırtmakla suçlayan Paşinyan, muhalefet tarafından şiddetle eleştirildi

Daha önceleri pek çok kez samimi pozlar veren ikilinin arasına neyin girdiği tartışma konusu olurken, bazı muhalif vekiller Paşinyan için "Artık iyice dengesini kaybetti. Kesinlikle istifa etmeli" açıklamalarında bulundu.

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