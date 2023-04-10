10 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Paskalya bayramı nedir? Paskalya bayramı ne zaman?

Paskalya bayramı nedir? Paskalya bayramı ne zaman?

Paskalya Bayramı Hristiyan alemi için önemlidir. Paskalya Bayramı’nda çeşitli gelenekler ve ibadetlerle kutlanırken Paskalya ’da çörek ve paskalya yumurtası hediye edilmektedir. Peki, Paskalya bayramı nedir? Paskalya bayramı ne zaman?

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 12:56
Takip Et

Paskalya bayramı nedir? Paskalya bayramı ne zaman?

Paskalya bayramı nedir? Paskalya bayramı ne zaman?
+
Aa
-

Paskalya Bayramı Hristiyanlığın en eski bayramlarındandır. Çeşitli geleneklerle kutlanan Paskalya Bayramı’nın bu sene hangi tarihe geldiği araştırılıyor. Peki, Paskalya bayramı nedir? Paskalya bayramı ne zaman?

PASKALYA BAYRAMI NEDİR?

Paskalya Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayramıdır. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır.

Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak mart sonundan nisan sonuna kadar olan dönemdir. Her sene sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin çoğunda pazar günü kutlanan Paskalya Günü ise, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır.

PASKALYA BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu sene Paskalya Bayramı Paskalya 9 Nisan Pazar günü kutlanıyor.

PASKALYA BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler vardır. Bunlar arasında en yaygını şahısların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesidir.

Paskalya, perhizle geçen beş haftalık (Büyük Perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (Kutsal Hafta) kapsar. Paskalya Günü'nde (Diriliş Günü) sona erer.

Paskalya Günü için evlerde özel çörekler (Paskalya çöreği) yapılır; haşlanmış yumurtalar boyanır; mumlar yakılır; dualar okunur.

Süryanilerin temmuz ayında kutladıkları Meryem Ana Paskalyası adı verilen yortu da Paskalya kavramı içine girer.

Katolik Kiliselerinde, Paskalya gecesi ayininde yeni ateş kutsanır, Paskalya mumu yakılır; Kitabı Mukaddes'ten bölümler okunur, vaftiz törenleri yapılır. Hristiyanlığın başlangıç döneminde vaftiz törenleri, yılda yalnızca bir kez, Paskalya gününde yapılırdı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
1
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
2
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
3
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
4
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
5
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
6
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
7
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
﻿Jorge Jesus'un Karagümrük maçı öncesi Fenerbahçe taraftarına yaptığı konuşma ortaya çıktı
﻿Jorge Jesus'un Karagümrük maçı öncesi Fenerbahçe taraftarına yaptığı konuşma ortaya çıktı
﻿Jorge Jesus'un Karagümrük maçı öncesi Fenerbahçe taraftarına yaptığı konuşma ortaya çıktı
﻿Şimdi de 3'e katlanabilir telefon çıkıyor. İşte o model
﻿Şimdi de 3'e katlanabilir telefon çıkıyor. İşte o model
﻿Şimdi de 3'e katlanabilir telefon çıkıyor. İşte o model
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor
﻿Göztepe play-off'a koşuyor
﻿Göztepe play-off'a koşuyor
﻿Göztepe play-off'a koşuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.