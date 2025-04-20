Paskalya’da Vatikan’da kritik görüşme: Papa ve Vance!

Vatikan Basın Ofisi’nin açıklamasına göre, Papa Franciscus, yerel saatle 11.30 civarında Vatikan’daki Santa Marta konutunda Vance ile bir araya geldi. Birkaç dakika süren görüşmede, Papa ve Vance, Paskalya Yortusu vesilesiyle birbirlerinin bayramlarını kutladı. Görüşme, Papa’nın Paskalya ayini sırasında halkı selamlamak için konutundan çıkacağı sırada gerçekleşti.

Vance, Paskalya tatili için 18 Nisan’da ailesiyle Roma’ya gelmiş, cuma günü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bir gün önce de Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile resmi görüşmeler yapmıştı. Vatikan, Vance-Parolin görüşmesinde, Vatikan-ABD ilişkileri, uluslararası gelişmeler, göçmenler, mülteciler ve mahkumlar gibi konuların ele alındığını bildirmişti.

Vance’ın Papa tarafından kabul edilip edilmeyeceği, özellikle ABD ile Vatikan arasında göç konusundaki gerginlik nedeniyle merak konusu olmuştu. Papa, kısa süre önce zatürre geçirmiş ve nekahet döneminde bulunuyordu. 11 Şubat’ta ABD’li piskoposlara yazdığı mektupta, ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenleri sınır dışı etme planını sert bir şekilde eleştirmişti. 2019’da Katolikliği seçen Vance ise 28 Şubat’ta Washington’daki bir Katolik etkinliğinde, Papa’nın eleştirilerini kabul ettiğini ancak kendi görüşlerini savunacağını ifade etmişti.

Papa Franciscus ve Trump, Trump’ın ilk başkanlık döneminde de göç konusunda karşı karşıya gelmişti. Bu yıl, Trump’ın Vatikan’a Papa’yı eleştiren aşırı sağcı aktivist Brian Burch’ü büyükelçi olarak atayacağını duyurması dikkat çekmişti. Buna karşılık, Papa da göçmen haklarını savunan Kardinal Robert Walter McElroy’u Washington Başpiskoposu olarak atamıştı.