Pastanede oturan 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan bir pastanenin bahçesinde oturan Hacı Salih Ç. ve Yavuz Çaphan’a yaklaşan bir kişi, ateş açtıktan sonra otomobile binerek kaçtı.

Yaralanan Hacı Salih Ç. ve Yavuz Çaphan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yavuz Çaphan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olayın ardından katil zanlısının H.P. olduğunu belirledi. H.P. annesine ait Temmuz Şehitleri Caddesi’ndeki evde yakalandı.

Zanlı H.P.’nin ilk ifadesinde, Çaphan nedeniyle eşinden ayrıldığını, bu yüzden husumetli olduğunu söyledi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.