Patates böyleyse ağzınıza bile sürmeyin. Zehir saçıyor. Sindirim sistemini yok ediyor

Editör: Çağlar Bülent Sansar

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Doğal besinlerden olan patatesin yanlış tüketilmesi ise insanda birçok zarara neden oluyor.

PATATESİ SAKIN BÖYLE TÜKETMEYİN

Patateslerde meydana gelen filizlenme veya yeşillenme, patatesin tüm besin içeriğini bozduğu bildirildi.

Besin içerikleri bozulan patates; baş dönmesi, mide krampları ve bulantısı, kusma, ishal, boğazda yanma hissi ve baş ağrısı gibi bir dizi zarar verir.

Sindirim sistemini mahvetmemek adına filizlenmiş patatesi kesinlikle tüketmeyin.

DOĞRU TÜKETİLDİĞİNDE PATATESİN FAYDALARI

-Tansiyonu dengeler

-Antioksidan deposu

-Bağışıklığı güçlendirir

-Beyin sağlığını korur

-Kilo almak isteyenler için ideal

-Adet sancılarını azaltır

-Uyku kalitesini artırır

-Kemik sağlığını korur

-Cildi canlandırır

-Enerji verir

-Kanser karşıtı

-Sindirim sistemini düzenler