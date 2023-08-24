Patates böyleyse ağzınıza bile sürmeyin. Zehir saçıyor. Sindirim sistemini yok ediyor

Patateslerde meydana gelen filizlenme veya yeşillenmenin zehir saçarak sindirim sistemini yok ettiği ortaya çıktı.

Patates böyleyse ağzınıza bile sürmeyin. Zehir saçıyor. Sindirim sistemini yok ediyor

Editör: Çağlar Bülent Sansar

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Doğal besinlerden olan patatesin yanlış tüketilmesi ise insanda birçok zarara neden oluyor.

PATATESİ SAKIN BÖYLE TÜKETMEYİN

Patateslerde meydana gelen filizlenme veya yeşillenme, patatesin tüm besin içeriğini bozduğu bildirildi.

Besin içerikleri bozulan patates; baş dönmesi, mide krampları ve bulantısı, kusma, ishal, boğazda yanma hissi ve baş ağrısı gibi bir dizi zarar verir.

Sindirim sistemini mahvetmemek adına filizlenmiş patatesi kesinlikle tüketmeyin.

DOĞRU TÜKETİLDİĞİNDE PATATESİN FAYDALARI

-Tansiyonu dengeler

-Antioksidan deposu

-Bağışıklığı güçlendirir

-Beyin sağlığını korur

-Kilo almak isteyenler için ideal

-Adet sancılarını azaltır

-Uyku kalitesini artırır

-Kemik sağlığını korur

-Cildi canlandırır

-Enerji verir

-Kanser karşıtı

-Sindirim sistemini düzenler

İlgili Haberler
Yüzdeki güneş yanığını bitirecek yöntem ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Melih Gökçek’in ciddi ciddi çektiği videoya herkes güldü Güncel
Melih Gökçek’in ciddi ciddi çektiği videoya herkes güldü
Google Chrome'a işleri kolaylaştıracak efsane özellik geliyor Teknoloji - Otomotiv
Google Chrome'a işleri kolaylaştıracak efsane özellik geliyor
Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından Bursa'daki İznik Gölü’nün rengi turkuaza döndü Güncel
Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından Bursa'daki İznik Gölü’nün rengi turkuaza döndü
TFF'den Beşiktaş'a: Ceza vermeye devam edeceğiz Spor
TFF'den Beşiktaş'a: Ceza vermeye devam edeceğiz
Dilan Çiçek Deniz dublörüyle poz verdi. Kimse tanıyamadı Magazin
Dilan Çiçek Deniz dublörüyle poz verdi. Kimse tanıyamadı
İngiltere Savunma Bakanı: Savaş ne kadar sürerse Ukrayna'yı o kadar destekleyeceğiz Dünya
İngiltere Savunma Bakanı: Savaş ne kadar sürerse Ukrayna'yı o kadar destekleyeceğiz