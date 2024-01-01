Patates oturtma nasıl yapılır?

Malzemeler

1 kilo patates

İç harcı için

500 gram kıyma

1 adet soğan

3 adet yeşil biber

1 adet kapya biber

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı tereyağ

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber

Beşamel sos için;

2 yemek kaşığı tereyağ

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Tuz

Kara biber

Üzeri için

200 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Hazırlanışı

Patatesler soyulup yuvarlak yuvarlak dilimlenir.

Uygun bir tencereye alınıp üzerini geçecek kadar su eklenir.

Ocakta yumuşayıncaya kadar haşlanır suyu süzülüp borcama alınır.

Kıyma uygun bir tencereye alınır. Soğan yemeklik doğranır ve kıymaya ilave edilir.

Zeytinyağ ve tereyağ karışıma ilave edilip ocakta soğanın rengi dönene kadar kavurulur.

Daha sonra salça, tuz, karabiber, pulbiber ilave edilir ve karıştırılır.

Kapya biber ve sivribiber ince ince doğranıp kıymaya ilave edilir ve tekrar karıştırılır.

Orta ateşte 5-6 dk pişirilir.

Tereyağ uygun bir kaba alınır ve un eklenip ocakta hafif rengi dönene kadar kavurulur.

Daha sonra süt eklenip karıştırılır. Tuz ve karabiber eklenip tekrar karıştırılır. Koyu olursa süt eklenir.

Kaynadıktan sonra ocaktan alınır ve patatesin üzerine gezdirilir.

Bunun üzerine ise kıymalı harç dökülür ve yayılır.

En üstüne kaşar peyniri serpilir ve 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.

Afiyet olsun…