Patates püreli rosto köfte nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Patates püreli rosto köfte nasıl yapılır?
İşte patates püreli rosto tarifi...

Patates püreli rosto köfte nasıl yapılır?

Malzemeler

Köftesi için:

500 gram kıyma
2 adet soğan
3 diş sarımsak
1 tutam maydanoz
1 çay bardağı galeta unu
1 adet yumurta
Tuz
Karabiber
Kimyon
Pul biber

Püresi İçin;

5 adet patates
1 su bardağı süt
100 gram margarin veya tereyağı
Sosu İçin;

Sıvı yağ
Salça
Baharat

Hazırlanışı:
Kıymayı, robotta veya rendede çekilmiş soğan ve sarımsak, maydanoz ve diğer malzemelerin ilavesi ile, güzelce yoğuralım.
Bir tepside, elinizi yağlayarak köfte harcına rulo şeklini verelim.
180 derecede, yarım saat pişirelim ve dilimleyelim.
Yapılan sosu üzerine ilave edelim ve biraz kaynatalım.
Püre için; haşlanan patatesleri, eritilen margarin ile kavurup, süt ve tuz ilave edip çırpalım.
Resimdeki olduğu gibi sunum yapalım.

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