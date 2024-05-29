Patatesteki büyük tehlike ağzınıza bile sürmeyin. Zincir marketlerde satılıyor

Düzenleme: Kaynak: aRTI 49
Patatesteki büyük tehlike ağzınıza bile sürmeyin. Zincir marketlerde satılıyor

Büyük küçük her yaş grubunun severek tükettiği yiyeceklerin başında yer alan patateste büyük tehlike ortaya çıktı. Zincir marketlerde satılan patateslerde pestisit kalıntısı tespit edildi. Pestisitlerin sinir sistemini etkilediği ileri sürülüyor.

7'den 70 her kesimin hem gözüne hem de midesine hitap eden patates köfte gibi ana yemeklerin olmazsa olmazıdır. Nar gibi çıkarmış patates tuz, kepçap ve mayonezle tadı efsaneleşiyor.

Almanya'nın REWE ve Penny gibi zincir marketlerin sattığı bazı sofralık patatesler geri çağrıldı. Harz bölgesindeki Adersleben'den bir gıda tedarikçisi yaptığı açıklamada, bu patateslerin pestisit kalıntıları içermesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Penny-Marktliebe (Lilly çeşidi, unlu, 2.0 kg) ve Rewe Beste Wahl'dan (Lilly çeşidi, unlu, 2.0 kg) bazı patatesler bu durumdan etkilendi. Bu ürünler “L 20/02 WE: 463065” kod numarasını içeriyorlar.

HASTALIK SAÇIYOR

İhtiyati geri çağırmanın nedeni, yasal maksimum kalıntı seviyesinin üzerinde bir pestisit tespit edilmesidir. Bu yüzden de “Etkilenen ürünün tüketilmemesi şiddetle tavsiye edilir” denildi.

Müşterilerin patatesleri ilgili mağazaya iade edebilecekleri ve makbuz ibraz edilmese dahi satın alma bedelinin iade edileceği belirtildi.

Bitki ve hayvanlara zarar veren canlı organizmalara karşı kullanılan maddelerin tümüne pestisit adı verilmektedir. Bu maddelerin uygunsuz kullanımı ürünler üzerinde pestisit kalıntıları kalmasına sebep olabilmektedir.

Pestisitlerin bazıları toksikolojik açıdan bir zarar oluşturmazken, bazılarının kanserojen, sinir sistemini etkileyici ve hatta mutasyon oluşturucu etkiler saptanmıştır.

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