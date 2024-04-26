Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız'ın diploması sahte çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız'ın diploması sahte çıktı
Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Erdi Daşdemir, Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın LinkedIn'de yer alan yüksek lisans bilgisinin doğru olmadığını açıkladı.

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın profilinde 2011-2013 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığı yazdığı görüldü.

Dr. Erdi Daşdemir'in belirttiğine göre, bu program ilk mezunlarını 2015 yılında vermiş ve Yıldız'ın adı mezunlar listesinde bulunmadığı ortaya çıktı.

Bu durum, Yıldız'ın özgeçmişindeki bilginin gerçekleri yansıtmadığı iddialarını güçlendirdi.

Hacettepe Üniversitesi'nin resmi web sitesinde de programın ilk mezunlarını 2015'te verdiği bilgisi doğrulandı.

Bu açıklamaların ardından Yıldız'ın sosyal medya hesaplarını kapattığı gözlemlendi.

Erdi Daşdemir’ın paylaşımı şu şekilde:

“Gelen sorular üzerine bilgilendirme: Patiswiss CEO'su Elif Daşdemir’in Linkedin'indeki (https://linkedin.com/in/elifasliyildiz/…) 2011-2013 Hacettepe End. Müh. Yüksek Lisans bilgisi doğru değildir. Böyle bir mezunumuz yoktur. Program ilk mezununu 2015'te vermiştir.”

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TEHDİTLE GÜNDEME GELMİŞTİ

LinkedIn üzerinden bir müşteriye yönelik hakaret ve tehdit içeren yorumlarıyla gündeme gelen eski Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun, önceki eşinden ayrılarak kendisinden 40 yaş büyük bir CEO ile evlendiği bilgisi medyada yer almıştı.

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, bir müşterinin LinkedIn'da paylaştığı, marketten alınan Patiswiss marka çikolatanın küflü olduğunu belirten gönderiye, şirketin CEO'su olarak hakaret ve tehdit içeren bir yorum yapmıştı. Bu olay, sosyal medya ve kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

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