Patlamanın bilançosu açıklandı 2 ölü 7 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Patlamanın bilançosu açıklandı 2 ölü 7 yaralı
Dün öğle saatlerinde Ukrayna'da yaşanan iki patlamada şimdiye kadar tespit edilen ölü ve yaralı sayıları yetkililer tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Kırım Türkleri tarafından Balaban diye isimlendirilen Ukrayna'nın Mykolayiv şehrinde dün meydana gelen iki patlamada 2 askerin öldüğü, 2 askerin ve 5 kurtarma görevlisinin ise yaralandığı açıklandı.

İlk patlama sonrasında gözler doğal olarak Rusya'ya dönmüşken patlama sonrası Ukraynalı yetkililer tarafından gerçekleştirilen incelemelerde patlamaların, mühimmat taşıyan askerlerin dikkatsizliği sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Yangının söndürülmesi sırasında bir patlama daha meydana gelmiş ve bu patlamada olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaralanmıştı.

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