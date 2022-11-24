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Patlatmayın sağır olabilirsiniz

Kulak içinde birden ortaya çıkan sivilceler adeta başa beladır. BU durumda uzmanlar o sivilceyi sakın patlatmayın diye uyarıyor. Çünkü sağırlığa kadar varan ciddi sorunlar yaratıyor.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 07:57
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Patlatmayın sağırlık yapabilir

Patlatmayın sağır olabilirsiniz
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Kesinlikle kaşınmaması gereken kulak içi sivilcesinden bir an önce kurtulmak isteyenlerin ne yapması gerektiğini biliyor musunuz? İşte yanıtları

Kulak içinde çıkan sivilceden daha rahatsız edici çok az şey vardır. Cilt sorunları söz konusu olduğunda ise sivilceler listenin başında geliyor.

En hassas sivilce çıkan bölgeler vajina, kalça veya kulak çevresi ile kulak içidir. Çok can acıtır bu nedenle insan hemen kurtulmak ister.

Peki, durumda ne yapmalıyız?

Genellikle kulak sivilcesi olarak bilinen kulak sivilcesi, aşırı durumlarda işitme duyunuzu gerçekten bozabiliyor.

İlk yapılması gereken sivilceyi kesinlikle patlatmamak olmalıdır.

Kulak içinde çıkan sinir bozucu sivilceden kurtulmanın en kolay yolu sıcak su ile kompres yapmak ve ardından da şunları yapmak gerekir:

Sıcak ve temiz bir bezi ılık suya batırın.
Güzelce sıkın.
Bezi 10-15 dakika sivilcenin üzerine koyun.
Çok fazla bastırmayın.
Sivilce yumuşadıktan sonra içindeki irini boşaltacaktır.

Ayrıca şunlarla da sivilceden rahatlıkla kurtulabilirsiniz:

Çay ağacı yaprağı yağı
Jojoba yağı
Narenciye suyu
Yoğurt

Not: En faydalısı bir doktora gitmek olmalıdır

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