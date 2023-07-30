Patlayan kalorifer kazanı yangına neden oldu

Konya Kulu’da patlayan kalorifer kazanı sonrası çıkan yangın korkuttu.

KAYNAK: İHA
Patlayan kalorifer kazanı yangına neden oldu

Yangın, Kulu ilçesi Beşkardeş Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, İbiş Ö.'ye ait evin hemen bitişiğinde oda içerisinde bulunan kalorifer kazanı bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrası yangın çıktı. Patlama sesini duyarak dışarıya çıkan ev sahipleri, itfaiyeye haber verdi.

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Ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Eve sıçramadan yangın söndürülürken, kalorifer odasında ve evin dış cephesinde küçük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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