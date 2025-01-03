Patlayan Tesla ile ilgili sır perdesi aralanıyor 'New Orleans saldırganı ile tuhaf benzerlikleri var'

Tesla'nın patlaması hem Trump'a hem de Elon Musk'a bir mesaj olarak değerlendirilmişti.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın dün Nevada eyaletine bağlı Las Vegas eyaletinde bulunan Trump International Hotel'inin önündeki Tesla Cybertruck aracında meydana gelen patlamaya yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.

YEŞİL B.ERELİ ÇIKTI

Las Vegas Polisi Teşkilatından Kevin McMahill düzenlenen basın toplantısında, Cybertruck'ta ölen 37 yaşındaki Matthew Livelsberger'in Ordu Özel Kuvvetleri “Yeşil Bereliler” bünyesinde aktif görevde bir asker olduğunu açıkladı.

McMahill, askerin izinde olduğunu, araçtaki patlamadan önce kafasına ateş ederek intihar ettiğini cansız bedeninin "tanınmayacak hale geldiği" duyurdu.

"NEW ORLEANS SALDIRGANI İLE TUHAF BENZERLİKLERİ VAR"

Asker Livelsberger ile New Orleans saldırganı Shamsud-Din Jabbar arasında birçok ortak nokta bulunduğunu söyleyen McMahill, ancak ikilinin henüz birbirlerini tanıdıklarına dair bir belirti olmadığını vurguladı.

McMahill, ikisinin de araçları Turo kiralama hizmeti aracılığıyla kiraladığını, ikisinin de ABD ordusunda görev aldığını ve aynı birimde olmasalar da Kuzey Carolina'daki Fort Brag'da görev yaptığını belirtti. McMahill ayrıca, aynı dönemde Afganistan'da da görev aldıklarını, ancak aynı birlikte olmadıklarını söyledi.

McMahill, "Eğer bunların sadece benzerlikler olduğu ortaya çıkarsa, çok tuhaf benzerlikler" diye konuştu. McMahill Tesla marka araçta bulunan 2 yarı otomatik tabancanın 30 Aralık'ta yasal olarak satın alındığı bilgisini paylaştı.

Livelsberger'in Almanya'da aktif görevde olduğu, ancak olay sırasında izinli olduğu öğrenildi.

"PATLAMA TESLA'DAN KAYNAKLI DEĞİL"



Tesla'nın sahibi ABD'li milyarder Elon Musk sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Patlamanın kiralık Cybertruck'ın kasasında taşınan büyük miktardaki havai fişek ve/veya bombadan kaynaklandığını, aracın kendisiyle bir ilgisinin bulunmadığını teyit ettik. Hem bu Cybertruck hem de New Orleans'taki saldırıda kullanılan araç Turo'dan kiralandı. Belki de bir şekilde bağlantılıdırlar" ifadelerini kullanmıştı.