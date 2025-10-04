Patlıcan közlerken koca ormanı yaktılar!

Kaynak: DHA
Patlıcan közlerken koca ormanı yaktılar!

Kayseri'de Ali Dağı'ndaki otluk arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışmaları sürdürürken yapılan incelemede patlıcan ve biberlere rastlanıldı. Yangının patlıcan ve biber közlerken çıktığı belirtildi.

Kayseri'de Ali Dağı'ndaki otluk arazide patlıcan ve biber közleyen kişi, yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

8-002.webp

2 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINDI

Talas ilçesi Ali Dağı'ndaki otluk arazide iddiaya göre; patlıcan ve biber közleyen kişi, yangına yol açtı. Saat 11.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

i.webp

İNCELEMEDE PATLICAN VE BİBERLERE RASTLANILDI

TOMA'nın da kullandığı yangın, 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, incelemede patlıcan ve biberlere rastlandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

y.webp

Son Haberler
Vatandaşa “et” diye bakın ne yedirmişler! Bu kadarı da olmaz…
Vatandaşa “et” diye bakın ne yedirmişler! Bu kadarı da olmaz…
Altay Bayındır, Liverpool'u gözüne kestirdi!
Altay Bayındır, Liverpool'u gözüne kestirdi!
Manisa’da zeytincilere kritik uyarı!
Manisa’da zeytincilere kritik uyarı!
Erdoğan’dan Hamas’ın yanıtı sonrası ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Erdoğan’dan Hamas’ın yanıtı sonrası ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
İslam Memiş, ev ve araç alacaklar için net tarih verdi. "O dönem geldi" diyerek duyurdu
İslam Memiş, ev ve araç alacaklar için net tarih verdi. "O dönem geldi" diyerek duyurdu