Patlıcan közlerken koca ormanı yaktılar!

Kayseri'de Ali Dağı'ndaki otluk arazide patlıcan ve biber közleyen kişi, yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

2 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINDI

Talas ilçesi Ali Dağı'ndaki otluk arazide iddiaya göre; patlıcan ve biber közleyen kişi, yangına yol açtı. Saat 11.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

İNCELEMEDE PATLICAN VE BİBERLERE RASTLANILDI

TOMA'nın da kullandığı yangın, 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, incelemede patlıcan ve biberlere rastlandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.