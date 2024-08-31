Patlıcan ve biber yüzünden birbirlerine girdiler

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Patlıcan ve biber yüzünden birbirlerine girdiler

Şanlıurfa’da bir vatandaş, fırına közlenmesi için bıraktığı patlıcan ve biberlerin kaybolduğunu öğrenince tanıdıklarını fırına çağırdı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma, çevre esnafının araya girmesiyle son buldu.

Şanlıurfa’da bir fırında yaşanan ilginç olay, mahallede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Bir kişi, közlenmesi için fırına bıraktığı patlıcan ve biberlerin kaybolduğunu öğrenince, durumu kabullenemeyip tanıdıklarını fırına çağırdı. Fırında başlayan tartışma, kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü. Sebzelerin kaybolmasıyla birlikte gerginlik artarken, fırın çalışanları ve çağrılan tanıdıklar arasında yaşanan sözlü tartışma, çevredeki esnafın araya girmesiyle yatıştırıldı.

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