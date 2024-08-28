Patpat kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İHA
Patpat kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Zonguldak’a bağlı Çaylıoğlu köyünde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyünde meydana gelen patpat kazasında 1 kişinin yaşamını yitirdiği 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Sezgin Kılıç'ın kullandığı patpat aracının frenleri, köy yolunda rampa inerken aniden boşaldı. Tarım aracı hızla yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada aracın altında kalan sürücü Sezgin Kılıç hayatını kaybetti. Aracın kasasında yolculuk yapan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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