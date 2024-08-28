Van'da düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Van'da düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı

Van-Erciş karayolunda düğün konvoyundaki 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi hafif yaralandı.

Van-Erciş-Muradiye yol ayrımında düğün konvoyu sırasında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erciş istikametinden gelen düğün konvoyundaki 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi hafif yaralandı.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri bazı yaralılara olay yerinde müdahale etti. Bazıları ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak ayakta tedavileri yapıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili inceleme yaptığı öğrenildi.

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