Patpat Uçuruma Yuvarlandı. 1 Ölü

Kaynak: DHA
Patpat Uçuruma Yuvarlandı. 1 Ölü

Erbaa’da pat pat bir can daha aldı. ilçesinde pat patın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü.

Olay bugün 17.00 civarında Erbaa’ya ilçe merkeze bağlı Şükür köyünde meydana geldi. Köydeki tarlasına gitmek için patpat diye bilinen tarım aracıyla yola çıkan Mustafa Polat, (55) Alçakbel yaylası yakınlarında yoğun sis sebebiyle aracın direksiyon kontrolünü yitirerek uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri devrilen tarım aracının altında kalan Polat’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polat’ın cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkartılarak Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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