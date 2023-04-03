﻿Patron mu aptal, yatırımcı mı?

Borsa akıl yeridir. Matematiğin ve hesabın erken yapıldığı yatırım yeridir.

Gelin görün ki, Türkiye'de artık bu böyle değil.

Türkiye'nin saçma sapan faiz politikası tüm hesabı kitabı bozmuş durumda.

İnsanlar elindeki 3 kuruşu değerlendirebilmek için borsaya girmekte ve burada adeta göz göre göre batmakta.

Konumuz son dönemde furya haline gelen halka arzlar.

Saçma sapan şirketlerin hisseleri halka arz fiyatının en az 2 katı fiyatta borsada satılıyor.

Son halka arz Eksun Gıda. Ya da bilinen adı ile Sinangil Un.

Bu şirketin hisseleri Yapı Kredi Yatırım tarafından 48 liradan halka arz ediliyor. Tespit edilen fiyatı SPK da uygun buluyor.

2022/ mali tablolarında kısa vadeli borcu 1.235.029.000 TL'ye ulaşmış ve özellikle faaliyetlerden elde edilen nakit akışı 664.091.507 TL NEGATİF olsa da bu hissenin tamamı satılıyor.

Eksun Gıda'nın halka arzında toplam büyüklük 980,1 milyon TL olarak gerçekleşirken, halka arzda yüzde 5'in üzerinde iki kurumun alım yaptığı görüldü.

Hisse günlerdir tavan tavan gidiyor.

Borçtan kurtulmak için halka arz furyasından faydalanan patronun 48 liradan sattığı hisse 86 liraya ulaştı.

Şimdi burada şu soru geliyor akla:

1-Yapı Kredi Yatırım bu işi bilmiyor ve hisseye çok ucuz değer biçip halka arz etti.

2-Patron aptal, elindeki hisseleri yarı fiyatına kaptırdı.

3-Yatırımcı aptal, 48 liradan halka arz edilen bir hisse senedini 86 liradan almak için tavanda sıra bekliyor.

Yanıtı benim vermeme gerek yok diğer halka arzlara baktığınızda siz söyleyebilirsiniz.

Günlerce tavan giden hisseler daha sonra günlerce taban oluyor. Daha fazla kazanayım diyen yatırımcı elindeki 3 kuruşu bu ahlaksız düzende cirit atan oyunculara kaptırıyor.

Man Adası ve 2 kişinin kurduğu sözde kurumsal fonların borsadaki vurgunu, buna göz yuman denetleyici ve düzenleyici kuruma ve en önemlisi halka arz pastasından pay almak için kurumlarının kapısını manipülatörlere açan o aracı kurumların yöneticileri elbette bir gün bunun hesabını verecek.

Borsada herkes neyin ne olduğunu biliyor.

Kimin hangi fonlar altında yatırımcıyı soyduğunu...

Şu an her şey halının altına süpürülüyor.

Elbette o halının altındakilere bir gün bakacak bir otorite çıkacaktır.

Küçük yatırımcıyı aptal görüp onların soyulmasına göz yumanlar gece kafalarını acaba yastığa huzurla koyabiliyorlar mı?

10 liradan halka arz edilen hisse senedini 20 liradan yatırımcıya 50 lira olacak diye satışına göz yumanlar siz bu oyunun sonsuza kadar süreceğini mi düşünüyorsunuz?

Eksun Gıda'da hisse neden 86 lira olmuş diye sorulmuyor? En önemlisi tedbir alınmıyor.

SPK bu patrona "hissen madem bu kadar değerli neden 48 liradan sattın" demeyecek mi?

Eksun Gıda'daki operasyonu ve birçok halka arzdaki çirkin pazarlıkları, onlara çanak tutan vicdansız aracı kurum yöneticilerini yazmaya devam edeceğim...