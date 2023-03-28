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Ünlü site Patronlar Dünyası satıldı. Bakın hangi gazeteci aldı

Bir medya sitesi olan Patronlar Dünyası, ünlü gazeteci Toygun Atilla tarafından satın alındı. Atilla geçtiğimiz haftalarda genel yayın yönetmenliğini üstlendiği OdaTV'den istifa etmişti.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 13:11
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Patronlar Dünyası satıldı. Toygun Atilla satın aldı

Ünlü site Patronlar Dünyası satıldı. Bakın hangi gazeteci aldı
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MedyaRadar’ın haberine göre; OdaTV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılan Toygun Atilla, patronlardunyası.com’u satın aldı.

PATRONLARDUNYASI'NI CİHAN ORHAN KURMUŞTU

2005 yılında Cihan Orhan ‘Herkes bildiği işi yapsın’ diyerek merhum iş insanı Üzeyir Garih’in de tavsiyesiyle patronlardunyasi.com sitesini kurmuştu. O dönemde uzun yıllar süren muhabirlik deneyimine sahip olan isim, patronların ilgilenecekleri tarzdan haberler vermek için kurduğu siteyi şimdi Toygun Atilla’ya devretti.

TOYGUN ATİLLA KİMDİR?

1991 yılında gazeteciliğe başlayan Toygun Atilla Günaydın Gazetesi'nde başladı. 1992 yılında Hürriyet gazetesine geçti. Uzun bir dönem Hürriyet gazetesinde muhabir olarak görev yapan Atilla, Türkiye’deki birçok polisiye operasyonu; Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Şike gibi çeşitli davaları takip etti. Dikkat çeken haber ve söyleşilere imza atmıştır.

Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü'yken hayatını yitiren Bülent Dikmener anısına her yıl düzenlenen haber ödüllerinde, 2011 yılında "Jüri Özel Ödülü’'nü kazandı.

Toygun Atilla, biyografi ve edebiyat türlerinde eserler yazmıştır. Toygun Atilla, İfşa ve Sakıncalı Amiral adlı eserlerin sahibidir.

 

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