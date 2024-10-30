Patronlar katında asgari ücret için bu rakam konuşuluyor

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. 2024 yılında yüzde 49 zamla birlikte asgari ücret 11 bin 402 TL’den 17 bin 2 TL’ye yükseldi.

Ancak yapılan aylar içerisinde enflasyon karşısında mum gibi eridi. 2025 yılının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret zam senaryoları havada uçuşuyor. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyeceği rakam üzerinde enflasyon oranı etkili olacak.

PATRONLARIN NE KADAR İSTİYOR?

Türkiye’de milyonlarca çalışan maaşlarına enflasyon altında kalmayacak bir zam beklerken işverenlerin asgari ücret zammı beklentisi belli oldu.

Sabah Gazetesi’nden Dilek Güngör yazısında patronların asgari ücret tahminini açıkladı. Güngör yazısında patronların ağırlıklı olarak asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde olduğunu söyledi.

Asgari ücretin 2024 yılında olduğu artırılması ve yüzde 45'e yakın oranda yükseltilmesi halinde birçok fabrikanın ya yurtdışına ya da küçüleceği belirtildiğini söyleyen Güngör, “Yüksek işçi maliyetleri sebebiyle rekabet edemedikleri ülkelerin ihracat pazarlarını tamamen ele geçireceğinden bahsediyorlar. Baktığınızda, haklılık payları da var.” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET AVRUPA’DAKİ BAZI ÜLKELERDEN YÜKSEK

Türkiye'de asgari ücretin Avrupa 'daki bazı ülkelerin üzerinde olduğunu aktaran Güngör yazsısının devamında şunları aktardı:

“Misal, bizde şu anda kurdan dolayı 500 dolar civarındaki ücret Macaristan'da daha düşük. Romanya'da 450 dolar, Bulgaristan'da 398 dolar, Rusya'da 180 dolar civarında. Türkiye'de asgari ücret Latin Amerika ve Asya ülkelerinin birçoğunun neredeyse iki katı… Hal böyle olunca da bizim Türk patronlar fabrikayı yurtdışına taşımanın maliyetlerini düşüreceğini düşünüyor. Hizmet sektörü gibi emek yoğun işletme sahipleri de en önemli maliyet kalemlerinden biri ücret giderleri olduğu için işçi ücretine yapılacak her zammı 'yol, su, elektrik' olarak üretilen ürüne yansıtmayı düşünüyor.”