Patronlar Kulubü başkanında çarpıcı faiz tahmini

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Patronlar Kulubü başkanında çarpıcı faiz tahmini

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Turan, TCMB'nin aceleci davranmadan kasım ya da aralık ayında 250 baz puan indirime gideceğini söyledi.

Patronlar Kulübü TUSİAD'ın Başkanı Orhan Turan, ülke ekonomisini değerlendirdi. Turan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin önümüzdeki aylarda vereceği faiz kararlarına değindi.Turan'a göre TCMB kasım veya aralıkta 250 baz puan indirime gidecek.

Dünyanın her yerinde yoğun bir rekabet yaşandığını belirten TUSİAD Başkanı Orhan Turan şirketlerin teknoloji yatırımı yapması gerektiğini ifade etti.

'TCMB FAİZİ 250 BAZ PUAN İNDİRECEK'

Ülke ekonomisine ilişkin de açıklamalarda bulunan Turan, faizlerin düşmesi ve parasal genişlemenin ekonomiyi olumlu etkileyeceğini söyledi. Enflasyon konusunda tek haneye düşünceye kadar taviz verilmemesi gerektiğini kaydeden Turan, TCMB'nin yıl sonunda politika faizini ya kasım ayında ya da aralık ayında 250 baz puan indiriceğini öngördü

Türkiye'nin start-up ekosisteminde ilgi çekici olduğunu belirten Turan, "Bu iklimi yaratmamız lazım. Yetenekli insanların önünü açmamız lazım" dedi.

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