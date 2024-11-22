Patronlar Kulubü TUSİAD'dan erken faiz indirimi uyarısı

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) tarafından üçüncüsü düzenlenen Yatırım Zirvesi İzmir'de bir otelde başladı.Zirveye katılan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'dan ekonomi yönetimine önemli bir uyarı geldi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da konuşmasında ekonomi yönetimindeki istikrarlı yapı sayesinde enflasyon ile mücadelede bir miktar başarı elde edildiğini ancak enflasyonun hedeflenen seviyelere gerilemediğini söyledi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan, "Erken göreceğimiz bir faiz indirimi, bu süreçte yakaladığımız başarının zedelenmesine ve sürecin uzamasına neden olabilir" diye konuştu.

Olası erken bir faiz indiriminin enflasyonla mücadele sürecinde yakalanan başarıyı zedeleyebileceğini aktaran Turan, "Enflasyonla mücadele şimdiye kadar temel olarak para politikası kanalıyla yapıldı. Bu alanda doğru adımların olumlu etkisini görmüş olsak da önümüzdeki yıl hedeflenen yüzde 21'lik enflasyona ulaşmak için mevcut politikalardan fazlası gerekebilir." dedi.

Turan, Türkiye'nin potansiyeliyle yatırımcılar için cazip bir ülke olduğunu belirterek, "Güçlü bir iç talep, nitelikli ve rekabetçi iş gücü, katma değerli bir sanayi gibi birçok alanda bölgedeki etkili rakiplerimizi geride bırakıyoruz. Nitekim Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde 2004-2023 yılları arasında en çok yatırım çeken ikinci ülke konumundayız. Ancak ortak kanaat Türkiye'nin kendine özgü sorunlarının sürdüğü yönünde ki bu da güven ortamını zayıflatıyor, finansman erişimi zorlaştırıyor." diye konuştu.