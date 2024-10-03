Patronların asgari ücret beklentisi ortaya çıktı. Asgari ücretli memnun olmayacak

Yüksek enflasyon ve ekonomik kriz Türkiye’de de etkisini artırırken, bu yıl özellikle bazı sektörlerde ihracatta düşüş ve büyük bir daralma yaşandı.

Söz konusu sektörlerin başında bulunan hazır giyim sektöründe yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi veren Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, hem sektörün toparlanması için ihtiyaç duydukları destekleri duyurdu, hem de asgari ücret ile ilgili şaşırtan beklentisini söyledi.

İhracatta görülen düşüşe ve sektörde görülen daralmaya dikkat eden Kaya, finansal destek ve asgari ücretin enflasyon hedefi doğrultusunda belirlenmesi gibi taleplerinden bahsetti.

Hazır giyim sektöründe yılın son çeyreğinde kısmen bir iyileşme tahmin edilse de, sektör ihracatının bu 2024’ü yüzde 6-7 düşüşle kapatacağı tahmin ediliyor. Kaya, 2025 yılında da daralma trendinin süreceğini ve yüzde 5’lik bir düşüş beklediklerini ifade etti. Söz konusu durumun bazı işletmelerin kapanmasına neden verebileceğine işaret eden Kaya, destek beklediklerine dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRETİN 19 BİN 977 TL OLMASI BEKLENİYOR

Asgari ücretin, Orta Vadeli Program’da (OVP) duyurulan enflasyon hedefi doğrultusunda artırılması gerektiğini ve bu rakamın da yüzde 17,5 olduğunu hatırlatan Kaya, böylelikle asgari ücretin 19 bin 977 TL olarak belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Açlık sınırının dahi altına düşen asgari ücretin halihazırda 17 bin 2 TL olarak belirlendiği düşünüldüğünde Kaya’nın verdiği bu rakam asgari ücretlilerin tepkisini çekti.