Paulista oyuna devam edemedi! Beşiktaş'a sakatlık şoku

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta Brezilyalı savunmacısı Gabriel Paulista sakatlık geçirdi.
Maçın 19. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası Paulista, üst baldırını tutarak kendini yere bıraktı.
Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Paulista'nın oyuna devam edemeyeceği anlaşıldı. Brezilyalı oyuncu, acı içinde kenara geldi ve yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.
Mücadelenin 19. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası Paulista, üst baldırını tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Paulista'nın oyuna devam edemeyeceği anlaşıldı.
Brezilyalı oyuncu, acı içinde kenara geldi ve yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.