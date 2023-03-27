Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile balığa çıktı! Paylaşımına beğeni yağdı

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Hande Erçel, bir süredir sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Sevgilisiyle sık sık yurt dışına tatile giden Erçel, bu sefer de balık tutmaya çıktı.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞIYOR

Küçük bir tekneyle balık tutmaya çıkan güzel oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Hakan Sabancı sadece balık oltasını paylaşırken Erçel de teknedeki pozlarını paylaştı.

Instagram'da 29,9 milyon takipçisi bulunan Erçel'in paylaşımı kısa sürede 2,4 milyon beğeni aldı.

Geçtiğimiz günlerde kuzey ışıklarını izlemeye giden çift, havalimanı dönüşü yaptıkları açıklamada çok mutlu olduklarını ve ilişkilerinin ciddi olduğunu söylemişti.