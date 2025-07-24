Pazar alışverişinde yeni dönem!

İstanbul pazarlarında yeni dönem başlıyor. Pazarcıları dijitalleşen ticaret dünyasına uyum sağlamak ve pazarcı esnafının ödeme sistemlerini modernize etmek amacıyla önemli bir adım atılacak. Pazarlarda ödemeler pos cihazları üzerinden de yapılabilecek. Bakırköy ve Fatih bölgelerinde pilot uygulama denenmeye başladı.

Türkiye Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca

Türkiye Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca detayları anlatarak şöyle konuştu:

Çağın getirdiği yenilikler karşısında biz biraz geride kaldık. Vatandaş biliyorsunuz artık kredi kartıyla alışveriş yapma alışkanlığı Türkiye genelinde çoğaldı. Artık her şey kredi kartıyla alışverişi yaptığımız bir dönemde pazar yerlerinde alışverişe gelen vatandaşlarımız bundan yoksun kalıyor. Tabii ki pazar yerlerinde istisnalar hariç pos cihazı kullanan esnaflarımız var. Ama biz bunu şimdi Türkiye Pazarcılar Federasyonu olarak çatımız altında 356.000 pazarcı esnafının hemen hemen tamamını bu sisteme dahil ederek alışverişi kolaylaştırmak. Vatandaşın üzerinde nakit olmadığı zaman kredi kartıyla pazara gittiğinde alışverişi yapmak ve insanların burada pazar alışverişini kolaylaştırmak amacımız. Bununla ilgili şu an bankalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Çünkü pazarcı esnafımızın taşınabilir şarjı pos makinelerı aynı cep telefonu gibi akşam şarja bağlayıp sabah tezgahlarına koyarak vatandaş alışverişe geldiği zaman alışverişini yaparken kredi kartıyla buradan alışverişini yaparak evine gitmesini sağlamak.

ESNAFIMIZIN DA SIKINTISI ORTADAN KALKACAK

Biz bölge toplantıları düzenleyerek başta teşkilatımızın yüzlerce delegelisini, temsilcilerimizi, başkanlarımızı toplayarak Türkiye genelindeki bütün esnafımızı bilgilendirerek bölge toplantıları yaparak toplantılarımızı yaptıktan sonra esnaflarımızı bilgilendirerek bütün pazar yerlerinde bu pos makinelerini faaliyete koyduğumuz zaman vatandaşımız sıkıntılarını ortadan kaldıktan sonra esnafımızın da sıkıntısı ortadan kalkacak.

Enflasyonun yükselmesiyle beraber paramız biraz değer kaybettiği için eskiden bir pazar yeri alışverişi 200-300 TL ile oluyordu. Şimdi 2.000- 3.000 TL gibi civarla alışveriş olduğu zaman bizim pazarcı esnafımızın tezgahında o nakit parayı tutma sahip çıkma onu kontrol etmesi de zorlaşıyor. Biz bu nedenle bu kredi kartı olayını kolaylaştırdığı zaman, kredi kartı alışverişini yaptığımız zaman bu nakit para sistemi de ortadan kalkacak.

PAZAR TEZGAHLARI DİJİTAL ÇAĞA AYAK UYDURACAK

Çağın getirdiği yeniliklere ayak uyduracağız. Çünkü vatandaş bunu istiyor. Herkes nakit para bulundurmuyor üstünde. Biliyorsunuz herkes çarşıya, pazara, alışverişe çıktığı zaman yanında kredi kartını taşıyor. Ama pazar yerine geldiği zaman nakit bulundurma zorunluluğu var. Ve bu nedenle de bizde kaybolan müşterimizi ve bizde bu eksikliği hisseden müşterimizi tekrar kazanacağız. Esnafımızın iş gücü de artacak. Potansiyel olarak yaptığı alışverişten karı da kazanacak ve burada en çok vatandaşımız memnun olacak.