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Pazar günü Kartal'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kartal'da 29 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ''Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu'' dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 21:22
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Pazar günü Kartal'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Pazar günü Kartal'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saat 07.00'den itibaren Turgut Özal Bulvarı'nın Sanayi Caddesi ayrımları ile İst-Marina yanı, Turgut Özal Bulvarı Dragos DSİ Bölge Müdürlüğü dönüşleri arası ve bu bölgelere çıkan tüm yollar, etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.

Vatandaşlar, alternatif olarak Kartal Üsküdar Caddesi ile D-100 kara yolunu kullanabilecek.

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